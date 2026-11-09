La promozione della salute, l'allenamento della memoria e delle capacità cognitive, ma anche la socializzazione e il confronto tra generazioni. Sono gli obiettivi di “Attivi Insieme – La strada per la longevità”, il progetto promosso dalla FAP Acli e dalle Acli provinciali di Cagliari, con il contributo della Fondazione di Sardegna, presentato a Mandas nell’ex Convento San Francesco. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune, le Acli di Mandas e la Biblioteca comunale, è rivolta alle persone over 65 e propone un percorso che affianca alle attività ricreative un programma strutturato di promozione della salute e prevenzione.

Mandas è una delle sedi coinvolte, insieme a Cagliari, Elmas, Iglesias, Cortoghiana e Decimomannu. Il progetto adotta un approccio che considera la longevità nelle sue diverse dimensioni, fisica, cognitiva, psicologica e sociale. Il calendario prevede attività motorie, passeggiate della salute, laboratori creativi, incontri culturali, momenti di condivisione e iniziative dedicate alla scoperta del territorio. Spazio anche ai percorsi per allenare memoria e attenzione, ai training cognitivi e metacognitivi e agli incontri sulle cosiddette life skills, le competenze personali, emotive e relazionali utili nella vita quotidiana.

Il programma comprende inoltre valutazioni iniziali e finali per monitorare l'evoluzione delle capacità cognitive e del benessere psicologico dei partecipanti. L'obiettivo è anche quello di trasferire nella quotidianità le competenze acquisite durante gli incontri, favorendo la nascita di relazioni e una rete di sostegno che possa proseguire nel tempo. «Ringrazio le Acli e, in particolare, le dottoresse Francesca Perra e Francesca Garau per aver portato questo progetto davanti alla nostra comunità – ha detto il sindaco Umberto Oppus –. Tra gli obiettivi c'è anche quello di favorire il confronto tra generazioni. Avere persone centenarie come zia Angelina Deidda, o prossime a questo traguardo come zia Raimonda Ulzega, non significa soltanto vantare dei record, ma poter contare su modelli di vita e memorie storiche da conoscere e valorizzare».

La nuova edizione riparte dall'esperienza maturata con il precedente percorso di Attivi Insieme, che aveva coinvolto circa 150 anziani nei territori di Cagliari, Elmas e Decimomannu. I risultati avevano evidenziato miglioramenti nelle capacità cognitive, in particolare memoria e attenzione, un lieve incremento del benessere psicologico e una riduzione dei livelli di solitudine.

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