Giovedì 4 dicembre i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte realizzate a Sestu nell’incrocio tra via Monte Santo e via Col Del Rosso alla rete idrica esistente.

Pertanto, dalle 8,30 e fino alla conclusione dell’intervento, prevista per le 17.30, sarà interrotta l’erogazione alle utenze situate a sud delle vie Giulio Cesare e Piave: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni nell’area urbana indicata, ma non si escludono cali di pressione e portata anche nelle altre zone dell’abitato.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

