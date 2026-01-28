Vanno avanti a Sestu i lavori di riqualificazione della rete idrica. Per venerdì, i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte realizzate in via Einstein, in corrispondenza degli incroci con via Vittorio Veneto e via Marconi, e in via Genova, in corrispondenza degli incroci con corso Italia, via Monserrato, via Ferrara e via Turati. Per l’esecuzione dei lavori, dalle 8 fino al loro termine, previsto indicativamente per le 17, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni.Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Il gestore si propone di contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo.

