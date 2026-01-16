Sestu, un panetto di “kief” e contatti sospetti sullo smartphone: 19enne in arrestoIl giovane è stato fermato nella notte dai carabinieri
È stato fermato nella notte dai carabinieri di Sestu e durante i controlli, estesi poi all’abitazione, è stato trovato in possesso di un panetto di “kief” del peso di circa 100 grammi.
Per un giovane di 19 anni, disoccupato, residente a Elmas e già noto alle Forze di Polizia, è scattato quindi l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel corso delle operazioni è stato inoltre sottoposto a sequestro lo smartphone in uso al ragazzo dal quale sono emersi diversi contatti riconducibili a profili di presunti acquirenti della sostanza. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri.
Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattinata odierna.
(Unioneonline)