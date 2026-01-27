Tre arresti dopo un incidente stradale avvenuto a metà dicembre sulla statale 131. Sotto accusa sono finite tre persone, una di orgine Rom e due familiari nati in Italia, accusate di tentata estorsione e di atti persecutori nei confronti di una donna, titolare di un negozio "cinese". Altre due persone hanno ricevuto l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima e neppure al suo negozio.

Una vicenda iniziata come detto a metà dicembre quando un'auto condotta dal marito della commerciante aveva tamponato un'auto condotta da uno degli indagati: da quel giorno, la donna avrebbe subito tentativi di estorsione denunciando poi tutto ai carabinieri di Sestu che coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno avviato gli accertamenti portati avanti nella massima discrezione. Da qui il dispositvo di arresto del magistrato a carico di tre persone, ora finite in carcere. Due sono state arrestate in paese. Il terzo a Fluminimaggiore in collaborazione con i carabinieri della locale stazione.

© Riproduzione riservata