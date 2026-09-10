Blitz antidroga dei carabinieri a Quartucciu con un arresto per spaccio e col recupero di dosi pronte allo smercio e di contanti.

Sotto accusa è finito un disoccupato residente a Quartu: a bloccarlo sono stati i carabinieri della Stazione temporanea di Flumini che hanno agito in collaborazione con i militari del Nucleo operativo di Quartu.

Un blitz non casuale: l'operazione è scattata al termine di accertamenti andati avanti sul territorio negli ultimi giorni su disposizione del capitano Gianmarco Daidone, comandante della Compagnia di Quartu e del luogotenente Vittorio Piras.

L’uomo è stato colto in flagrante in via Mameli, a Quartucciu, trovato in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, 4 dosi di cocaina e 140 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha fornito esito negativo. Sostanza stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

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