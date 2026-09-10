Rientra, almeno per ora, l’allarme plastica a Muravera. La Cosir, la società che gestisce il servizio di Igiene urbana, ha infatti comunicato che dall’11 settembre riprenderà il servizio di ritiro degli imballaggi in plastica a Costa Rei e in tutto il territorio.

Servizio che era stato sospeso (tranne che nel centro urbano del paese) lo scorso 7 settembre. Il problema era lo stesso dello scorso mese, e potrebbe comunque ripresentarsi: la saturazione degli impianti di stoccaggio regionali, tra cui l'impianto So.Ma. Ricicla S.r.l. nel quale conferisce il Comune di Muravera.

Il mese scorso, per cercare di limitare i disagi ai cittadini, il Comune ha noleggiato un compattatore «e stiamo valutando – aveva spiegato la sindaca Francesca Mattana - di noleggiarne altri, ma queste non possono essere soluzioni risolutive per Comuni costieri come il nostro. Occorrono soluzioni strutturate e linee guida chiare che solo Regione e Governo possono impartirci. In questo inizio di settembre, tra l’altro, stiamo registrando numeri importanti nelle presenze turistiche e nella conseguente produzione dei rifiuti».

L’allarme, per adesso, sembra rientrato «ma continueremo – ha sottolineato in una nota l’amministrazione comunale – a monitorare l’evoluzione della filiera e a fornire immediati aggiornamenti in caso di nuove criticità».

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