Torre delle Stelle, indagini dopo l'incendio di un'auto nel parcheggio di CannesisaSi cerca di risalire alle cause del rogo
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Indagini dei carabinieri della Compagnia di Quartu dopo l'incendio di un'auto nell'area demaniale adibita a parcheggio vicino alla spiaggia di Cannesisa, a Torre delle Stelle.
Ieri sono stati i carabinieri di Burcei a recarsi a Torre delle Stelle per le prime indagini dopo l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo nell'area di via dei Cigni.
Spente le fiamme, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo senza ritrovare elementi utili per risalire alla causa dell'incendio.
L'auto era di proprietà di una pensionata cagliaritana di 56 anni. Le fiamme hanno interessato oltre l'auto, alcune palme della vegetazione adiacente al parcheggio. Le indagini vanno avanti coordinate dal campitano Gianmarco Daidone, comandante della Compagnia di Quartu.