A Monastir, i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato una donna di 57 anni. Avrebbe ospitato presso la propria abitazione di residenza un giovane che il giorno di Ferragosto era scappato dalla colonia agricola penale di Isili rendendosi irreperibile e rintracciato di carabinieri sabato scorso. A Capoterra, i militari della locale Stazione hanno invece arrestato un 53enne che, sin dal settembre 2025, non aveva adempiuto alle prescrizioni imposte dalla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali a cui era sottoposto a causa di pregressi reati commessi.

A Cagliari i Carabinieri della Stazione di Stampace hanno arrestato un 45enne che, nel gennaio del 2026, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, aveva rubato un telefono cellulare.

© Riproduzione riservata