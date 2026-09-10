Amaro bottino per i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che, assieme a tanti cittadini, hanno ripulito la spiaggia di via Mar Tirreno nel litorale quartese. La passeggiata ecologica ha permesso di bonificare circa un chilometro di costa, precedentemente ricoperto dalle canne trasportate dal ciclone Harry e rimosse dall’impresa IP Servizi. In poche ore sono stati riempiti otto sacchi di secco e due di vetro. Oltre a questi sono state trovate ruote, ma anche ombrelloni, bombole, una panca, tubi in pvc, una tanica ricoperta di alghe e tanti altri rifiuti.

«All’inizio sembrava quasi che la spiaggia fosse già pulita» hanno detto i volontari, «e che il nostro intervento fosse quasi inutile. Ma dopo poco più di un’ora abbiamo raccolto una quantità sorprendente di rifiuti».

Le passeggiate ecologiche non sono finite, anzi sono appena all'inizio. Prossima tappa il 4 ottobre alle 9,30 a Mari Pintau, la perla del litorale quartese, dopo l'assalto dei vacanzieri.

La rete dei volontari cresce così come la voglia di tenere l'ambiente pulito. «Da decenni la nostra Isola combatte contro chi abbandona mozziconi, sacchetti e bottiglie» dicono ancora i volontari, «ma anche contro chi, pur di risparmiare sul corretto smaltimento, affida condizionatori, pneumatici, rifiuti edili e altri materiali a chi li carica su un camion e il giorno dopo ce li ritroviamo in un fiume, in campagna, nei boschi o persino giù da una scarpata sul mare».

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