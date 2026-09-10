Nascondeva in auto oltre due chili di cocaina. Un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L'operazione è scattata ieri sera. I carabinieri hanno fermato l'auto condotta dal 46enne alla periferia di Sanluri. L'uomo è apparso nervoso tanto che i carabinieri hanno deciso di perquisire l'auto.

Nel corso dell'ispezione i militari hanno trovato due pacchi che contenevano circa 2,2 chili di droga e 850 euro in contanti. I carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione all'abitazione a Sanluri in cui viveva il 46enne dove sono stati trovati altri 16.450 euro in contanti, riconducibili all'attività di spaccio. Droga, denaro e auto sono state sequestrate.

Il 46enne è stato trasferito in una cella del carcere di Uta. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza dello stupefacente.

(Unioneonline)

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