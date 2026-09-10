I disagi erano attesi oggi nella zona di Pirastu a Quartu: possibili interruzioni dell'erogazione idrica e cali di pressione nelle vie Pirastu, Suor M. Aresu, Padre Picci, Padre Attanasio, Padre Usai, Giovanni Capra, Padre Melis, Raimondo Pilai e Giuseppe Murgia come comunicato da Abbanoa già nei giorni scorsi. Peccato però che non sia andata esattamente così. Rubinetti a secco e cali di pressione si sono registrati in gran parte della città , con disagi da mattina a pomeriggio, da via Turati a via Messina, da via Boccaccio a via Sardegna, dal centro storico alla periferia. Così i quartesi si sono ritrovati di buon mattino a non potersi nemmeno lavare per andare al lavoro.

A spiegare cosa è successo è Abbanoa: «Quando è stata chiusa la rete di Pirastu ci si è resi conto che i lavori avrebbero interessato anche altre zone della città e non solo quelle indicate». Per questo «si è deciso si sospendere l'intervento che sarà riprogrammato in seguito».

Ai disagi creati dai lavori si è aggiunta poi anche una perdita idrica in via Marconi. Oltre che con l'erogazione a singhiozzo si è dovuto fare i conti con l'acqua che scendeva color ruggine dai rubinetti.

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