Una maglietta per chi dona il sangue. Questa l’idea dell’Avis di Sestu, un piccolo regalo per chi fa un gesto davvero importante. “È da tanto che volevamo prendere iniziative per incrementare donazioni. È la nostra missione”, racconta con passione ed entusiasmo Gesuina Manunza, presidente dell’Avis sestese da qualche mese, “anche in vista dell’estate quando tendono a calare”.

Due le magliette in regalo: una, bianca o nera, ha il simbolo di yin e yang e un codice Qr che inquadrato con lo smartphone mostra il link al sito dell’Avis di Sestu, un’idea della tesoriera Francesca Carta e della consigliera Alice Massa; l’altra, con un “guerriero shardana” disegnato dall’artista sestese Davide Trincas. “Rappresenta tutta la Sardegna. Tutti possiamo essere guerrieri. Lo scudo rappresenta la prevenzione, il mantello l’accoglienza, il corno del muflone la costanza e la goccia di sangue l’Avis”, spiega; “io ho 29 anni e dono da 2, mi ha spinto l’entusiasmo di chi già lo fa”.

Per Francesca Carta, “ciò che conta è la scelta di donare e non tutti sono informati su come fare, per questo il codice mostra un link con tutte le informazioni”. L’Avis di Sestu ha festeggiato da poco 26 anni, ed è tra le sedi più attive, con tanti soci molto costanti. “Donate qui, a Cagliari, dove volete, l’importante è donare”, invita il segretario Alessandro Spiga.

