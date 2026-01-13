Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso a Sestu, giovedì 15 gennaio, i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte negli incroci tra via Monte Santo e le vie Col Del Rosso, Brigata Sassari e Dei Partigiani.

Pertanto, durante i lavori, tra le 10 e le 18, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

© Riproduzione riservata