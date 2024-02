Ladri in azione in un autolavaggio di Sestu: i malviventi sono riusciti a forzare l'impianto portandosi via appena 70 euro.

Non si esclude che ad agire (pare utilizzando un piede di porco) sia stata la stessa banda che due notti fa ha tentato un analogo colpo in un distributore automatico di bibite e caffè nel centro abitato.

I carabinieri di Sestu, che agiscono sotto le direttive del luogotenente Riccardo Pirali, hanno effettuato il sopralluogo facendo quindi scattare le indagini. Esaminate anche le immagini di una telecamera.

© Riproduzione riservata