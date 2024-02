Nuovo blitz dei ladri al distributore automatico di caffè e bibite della via Cagliari a Sestu.

I malviventi non sono però riusciti a forzare la cassaforte blindata e si sarebbero allontanati a mani vuote. Della vicenda si occupano i carabinieri. In passato, lo stesso distributore aveva subito un primo attacco dei ladri che, allora, erano riusciti a portare via 400 euro.

Diverse le persone già interrogate dai militari che starebbero esaminando anche le immagini di una telecamera. I ladri sono riusciti a forzare il distributore senza però riuscire a portare via i soldi della cassaforte. Poi la denuncia del titolare del servizio e le indagini in corso.

