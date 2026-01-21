Pula, dall’Avis ausili per i disabili in comodatoUn investimento concreto per il bene della comunità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un investimento concreto per il bene della comunità. L’Avis di Pula conferma ancora una volta il proprio sostegno al territorio, destinando i fondi ricavati dalle attività associative all’acquisto di attrezzature sanitarie e ausili per la mobilità.
Grazie a questo impegno sono state acquistate cinque nuove carrozzine, quattro deambulatori pieghevoli con le ruote e cinque coppie di stampelle canadesi. Strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita a persone anziane, diversamente abili o temporaneamente in difficoltà.
Il materiale, che sarà messo a disposizione della comunità gratuitamente secondo le modalità stabilite dall’associazione, rappresenta una risposta concreta ai bisogni sanitari e assistenziali del territorio.
Un gesto che va oltre alla campagna di donazione del sangue, cuore pulsante dell’attività dell’Avis, e che rafforza il legame tra volontariato e comunità locale. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto l’arrivo di ulteriori attrezzature sanitarie che andranno ad ampliare la dotazione disponibile.
Un segnale importante di attenzione, solidarietà e responsabilità sociale, che testimonia la collaborazione e l’impegno civico da parte dell’Avis di Pula.