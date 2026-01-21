Un investimento concreto per il bene della comunità. L’Avis di Pula conferma ancora una volta il proprio sostegno al territorio, destinando i fondi ricavati dalle attività associative all’acquisto di attrezzature sanitarie e ausili per la mobilità.

Grazie a questo impegno sono state acquistate cinque nuove carrozzine, quattro deambulatori pieghevoli con le ruote e cinque coppie di stampelle canadesi. Strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita a persone anziane, diversamente abili o temporaneamente in difficoltà.

Il materiale, che sarà messo a disposizione della comunità gratuitamente secondo le modalità stabilite dall’associazione, rappresenta una risposta concreta ai bisogni sanitari e assistenziali del territorio.

Un gesto che va oltre alla campagna di donazione del sangue, cuore pulsante dell’attività dell’Avis, e che rafforza il legame tra volontariato e comunità locale. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto l’arrivo di ulteriori attrezzature sanitarie che andranno ad ampliare la dotazione disponibile.

Un segnale importante di attenzione, solidarietà e responsabilità sociale, che testimonia la collaborazione e l’impegno civico da parte dell’Avis di Pula.

