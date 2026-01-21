Cagliari celebra una nuova centenaria.

È la signora Elvira Ieriti: calabrese, nata a Brancaleone il 21 gennaio 1926, è ormai cagliaritana dopo ottant'anni trascorsi in città. Aveva appena vent’anni, nell’immediato dopoguerra, quando si trasferì nell’Isola.

Da lì una famiglia costruita insieme al marito, il signor Marco Matta, di professione metalmeccanico ed elettricista: quattro figli (due uomini e due donne), 10 nipoti e 8 pronipoti a cui ha dedicato una vita. E un'altra grande passione, tiene a sottolineare: «Sono una vera amante del mare».

A portare gli auguri dell'amministrazione il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che l'ha omaggiata nella sua casa al Cep di una pergamena e di una medaglia celebrativa: «La signora Elvira è un esempio di dedizione e cura ai suoi affetti più cari e a Cagliari, che è entrata nel suo cuore quando era giovanissima e non ha mai lasciato».

(Unioneonline)

