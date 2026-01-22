Traffico paralizzato sulla Consortile, con file chilometriche e automobilisti intrappolati in coda per ore: questa la situazione questa mattina dopo la furia del maltempo delle ultime ore. «La situazione che si sta creando lungo la consortile in direzione Seminese e Sestu è inaccettabile – le parole del sindaco di Capoterra Beniamino Garau -. Il congestionamento del traffico ha ormai raggiunto livelli intollerabili, con tempi di percorrenza che arrivano anche a due o tre ore. È impensabile che i nostri studenti pendolari, diretti a Cagliari, siano costretti a vivere quotidianamente questa condizione».

Per questo motivo il sindaco, raggiunto al telefono, ha poi precisato di aver già contattato il Delegato della Città Metropolitana all’Istruzione e la direzione scolastica provinciale, chiedendo l’attivazione immediata della didattica a distanza per tutti gli studenti pendolari.

«Questa misura sarà necessaria e inevitabile finché ANAS non risolverà il problema della riattivazione dei collegamenti sulla SS195 o non individuerà alternative viarie realmente accettabili, auspicando che gli interventi siano celeri e risolutivi» le sue parole.

Secondo il primo cittadino occorre intervenire subito «con decisione, senza tentennamenti. Non possiamo permettere che ritardi, incertezze o rimpalli di responsabilità continuino a ricadere sui nostri ragazzi e sulle loro famiglie. Continuerò a seguire la situazione con la massima attenzione e ad aggiornare puntualmente la cittadinanza. Di fronte a una criticità di questa portata, le risposte devono essere immediate, concrete e responsabili».

