Dopo i sopralluoghi effettuati sul territorio danneggiato dalle ultime abbondanti piogge, la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda ha riunito la Giunta comunale proclamando lo stato di calamità naturale. I danni hanno interessato soprattutto le strade rurali, ma anche quello di San Basilio e dei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda.

«Abbiamo subito effettuato le nostre verifiche - ha detto Fadda - c'è la necessità di intervenire subito. Tra l'altro, in alcune zone diversi residenti sono rimasti isolati proprio a causa delle voragini che si sono create nelle strade di accesso. Come è successo anche a San Basilio, zona di "Is piricoccus"».

Tutte le famiglie rimaste isolate sono state raggiunge dal Coc, con la stessa sindaca, tecnici del Comune, dai barracelli e dalla Polizia locale, ancora mobilitati per eventuali emergenze e necessità.

