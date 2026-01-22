Maracalagonis: la sindaca Fadda proclama lo stato di calamità naturaleDiversi danni sulle strade rurali, a San Basilio e nei villaggi lungo la vecchia Orientale Sarda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo i sopralluoghi effettuati sul territorio danneggiato dalle ultime abbondanti piogge, la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda ha riunito la Giunta comunale proclamando lo stato di calamità naturale. I danni hanno interessato soprattutto le strade rurali, ma anche quello di San Basilio e dei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda.
«Abbiamo subito effettuato le nostre verifiche - ha detto Fadda - c'è la necessità di intervenire subito. Tra l'altro, in alcune zone diversi residenti sono rimasti isolati proprio a causa delle voragini che si sono create nelle strade di accesso. Come è successo anche a San Basilio, zona di "Is piricoccus"».
Tutte le famiglie rimaste isolate sono state raggiunge dal Coc, con la stessa sindaca, tecnici del Comune, dai barracelli e dalla Polizia locale, ancora mobilitati per eventuali emergenze e necessità.