Dopo i danni, il Comune di Burcei proclama lo stato di calamità naturale. Diversi i sopralluoghi effettuati in questi giorni dagli amministratori comunali e dalla Protezione civile.

«Il maltempo - ha detto il sindaco Simone Monni - ha danneggiato numerose linee di corrente elettrica, strade campestri, abbattuto alberi d'alto fusto, danneggiato abitazioni, impianti e anche la linea dell’illuminazione pubblica cittadina. Danni ingenti che stiamo ultimando di quantificare, che hanno provocato pesantissimi disagi. L’amministrazione comunale - chiude il sindaco Monni -, attraverso un’apposita delibera, dichiarerà lo stato di calamità naturale: c'è assoluta necessità di intervenire immediatamente per sistemare anche le strade di montagna devastata dalla furia delle acque che ha favorito anche il crollo di recinzione in pietra. Da qui la necessità di avere immediatamente a disposizione i fondi per superare l'emergenza».

