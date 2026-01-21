Riapre un pezzo della Statale 195, tra la rotatoria di Macchiareddu (a ridosso del pontile della Rumianca) e Capoterra. Il resto, da lì fino a Cagliari, resta sbarrato: ancora da valutare i danni causati dalla mareggiata sul tratto a due corsie che corre lungo la spiaggia di Giorgino.

Sulla carreggiata sono in azione personale e mezzi dell’Anas. La fase di rimozione dei detriti scaricati dalle onde sospinte dal ciclone Harry è in stato avanzato e, si legge in una nota della società di gestione delle strade, «permetterà la riapertura di un tratto di due chilometri compreso tra la rotatoria al chilometro 8,600 (altezza pontile) e il km 10,600, nel comune di Capoterra». Non viene specificato quando.

Resterà in vigore invece «la chiusura del restante tratto, tra l’inizio del tracciato, all’ingresso di Cagliari, e il km 8,600 dove questa mattina sono state svolte le principali attività di pulizia del piano viabile che proseguiranno nella giornata di domani».

Questo perché proseguono, contestualmente, «le verifiche da parte dei tecnici Anas per la valutazione dell’entità dei danni e il successivo avvio degli interventi di ripristino e messa in sicurezza da eseguire nel tratto».

Un lungo tratto della banchina ha ceduto sotto la forza delle onde e resta da capire se il danno sia superficiale o se l’acqua abbia danneggiato il fondo.

