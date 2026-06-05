Sestu, incendio a ridosso della 131: traffico deviato, caos verso CagliariCentinaia di auto in colonna, al lavoro polizia stradale e squadre Anas
Traffico bloccato sulla 131 e circolazione deviata sulla viabilità alternativa per un incendio scoppiato a ridosso della Statale in territorio di Sestu.
Centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati mentre le fiamme divampavano a poca distanza dal bivio che conduce poi a Sa Cantonera.
Sul posto una pattuglia della polizia stradale, che ha dirottato il flusso di veicoli per evitare che raggiungessero il punto minacciato dal rogo, con il supporto di una squadra dell’Anas.
Sul fronte dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco cdel comando di viale Marconi.
(Unioneonline/E.Fr.)