Decine di palloncini bianchi in cielo e un solo messaggio: “Ciao Mariano”. È una comunità in lutto quella che si è stretta oggi intorno alla famiglia di Mariano Olla, il sedicenne di Sestu trovato senza vita sabato mattina nelle acque della spiaggetta tra Su Siccu e il lungomare di Sant'Elia.

I funerali si sono svolti alle 16 nella chiesa di San Giorgio Martire, decorata con numerose corone di fiori bianchi in segno di cordoglio. A presiedere la cerimonia, l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, insieme al parroco don Sergio Manunza e ad altri due sacerdoti.

Tantissimi giovani e giovanissimi, in lacrime, che si sono radunati fuori dalla chiesa per dare l’ultimo saluto a Mariano. Prima dell’inizio della funzione religiosa, don Sergio Manunza ha recitato il Padre Nostro sulla soglia della chiesa, introducendo così la cerimonia in questo momento di profondo dolore.

Durante l’omelia, monsignor Baturi ha rivolto parole di conforto e speranza: «È difficile comprendere la morte in generale, ancor di più quella di un giovane. È il mistero della vita, che può finire in modo fortuito anche da giovanissimi. Gesù ha attraversato la morte per mostrarci che, laddove gli uomini non possono più affiancarci, troviamo Dio ad accoglierci. Questo dimostra che nessuna vita è sprecata. E i morti non si perdono: restano in noi e con noi, come Mariano, in attesa del nuovo incontro». Al termine della cerimonia, tra gli applausi e la commozione generale, sono stati lanciati in cielo i palloncini bianchi.

