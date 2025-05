Emergenza zecche in via Lussu a Sestu. Come raccontano alcuni cittadini preoccupati, si moltiplicano gli avvistamenti di questi piccoli animali nelle aiuole e spazi verdi vicino al marciapiede, un pericolo per gli animali e le persone; le zecche infatti sono portatori tra l’altro della malattia di Lyme.

«Ringraziamo i cittadini per la segnalazione - dice l’assessore al Sociale Mario Alberto Serrau – tuttavia le richieste di disinfestazioni vanno fatte sul sito del Comune, dove si può compilare un modulo anonimo e gratuito. Le richieste arrivano alla Asl e alla ditta incaricata che poi fa un calendario degli interventi».

