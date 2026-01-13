Doppietta di eventi culturali a Sestu con le presentazioni dei libri di due autori. Giovedì 15 alla sede dell’Università della Terza Età in via Vittorio Emanuele II 25 dalle 18 l’appuntamento è con Carlo Sorgia, e il suo libro “Io sono Melania”. La storia di una ragazza cresciuta in un ambiente iperprotettivo e pieno di divieti. Lei cerca la libertà a modo suo, confezionando abiti, un punto alla volta, per diventare protagonista nel mondo dell'alta moda. La trama è ispirata a fatti realmente accaduti.

Sabato 17 invece alle 18.30 verrà presentato il libro “Figli della Guerra”, di Rita Serreli, nel “My Place Lounge Coffee Bar”, in via Cagliari 19. Il libro è un romanzo storico e la trama si focalizza sul racconto della guerra e dei devastanti bombardamenti che colpirono Cagliari e Monserrato, un viaggio in un passato da non dimenticare: “un attraversamento della memoria, un ponte tra ciò che è stato e ciò che ancora oggi, in silenzio, ci plasma”, scrive l’autrice. Sorgia ha all’attivo numerosi libri tra romanzi e racconti, mentre per Serreli questo è l’esordio.

Ingresso libero per entrambi gli eventi.

© Riproduzione riservata