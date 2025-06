Si svolgeranno domani a Sestu i funerali di Mariano Olla, il ragazzo di 16 anni trovato morto all'alba di sabato, riverso in acqua, a pochi metri dalla spiaggia del parcheggio Cuore, nel quartiere Sant'Elia di Cagliari.

La cerimonia è in programma alle 16 nella parrocchia di San Giorgio Martire.

La comunità in lutto si riunisce dunque per l’ultimo abbraccio al papà, alla mamma, e alla sorella del giovane, mentre l’inchiesta sulla vicenda si allarga, con indagini sempre contro ignoti, ma ora nell’ipotesi che qualcuno, senza volerlo, possa aver contribuito a causare la tragedia.

Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo del sedicenne, che ha confermato la morte per annegamento: l'esame eseguito dal medico legale Roberto Demontis ha appurato la presenza di acqua nei polmoni della vittima. Sul corpo, invece, nessun segno di violenza o altri elementi sospetti.

Occorrerà adesso attendere circa 60 giorni per conoscere i risultati degli esami tossicologici e istologici, per capire quindi se il ragazzo avesse bevuto alcolici o fatto uso di qualche sostanza stupefacente.

Quel che è certo è che il giovane ha preso parte alla festa in spiaggia a cui hanno partecipato numerosi ragazzi, sia minorenni che maggiorenni. Qualcuno lo avrebbe visto allontanarsi e andare in acqua, avrebbe tentato addirittura di fermarlo, ma poi avrebbe desistito non si sa per quale ragione, come non si sa perché lui e gli altri che erano alla festa non si siano preoccupati non vedendolo tornare.

