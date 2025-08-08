Guai se a tavola manca una fetta di casu agedu. Nel menù di Battista Gessa è la priorità. Il nonnino di Tertenia ha compiuto 102 anni e anche per il suo compleanno ha preteso il formaggio rinfrescante.

A tavola non si è risparmiato e, da buona forchetta qual è signor Battista, ha mangiato anche i culurgionis e un pezzo di carne di agnello arrosto. Più la torta e un cornetto gelato.

Gessa, un passato da emigrato a Milano, era sposato con Adelina Brendas, scomparsa nel 2005: la coppia ha avuto quattro figli e oggi lui trascorre le giornate ad ascoltare la musica tradizionale e facendo due passi vicino casa.

