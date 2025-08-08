«Abbiamo deciso di bloccare tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti per la festa di San Lorenzo, si terrà solo la processione religiosa. Siamo vicini al dolore della famiglia».

Il sindaco di Monserrato Tomaso Locci lo annuncia dopo la morte di Roberta Pitzalis, la 38enne uccisa da un'intossicazione da botulino: «Come sindaco e come amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, esprimiamo sincero cordoglio per questa tristissima tragedia», le parole del primo cittadino.

Pitzalis si era trasferita a Monserrato da qualche tempo e qui aveva partecipato alla Fiesta Latina e aveva mangiato le pietanze condite con la salsa guacamole che hanno provocato l'intossicazione alimentare. Dalla fine di luglio era in Rianimazione al Brotzu, ma nelle scorse ore era stata trasferita al Businco dove nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate irrimediabilmente.

La trentottenne era stata la prima intossicata a essere portata in ospedale, ma in un primo momento non si era pensato che la causa potesse essere essere il botulino. L’ipotesi è stata avanzata dopo l’arrivo di altri pazienti, tra Brotzu e Businco, che presentavano gli stessi sintomi e avevano partecipato, tutti, alla stessa manifestazione il 22 luglio.

(Unioneonline)

