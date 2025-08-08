Dei blackout elettrici di fine luglio a Sinnai si è parlato ieri in Consiglio comunale con una interrogazione presentata dalla consigliera di Forza Italia Roberta Simoni che ha parlato dei disagi e dei danni subiti da alcuni utenti chiedendo di sapere quello che il Comune ha deciso di fare per risarcire gli stessi danni.

Ha risposto la sindaca Barbara Pusceddu assicurando che saranno messi a disposizione dei cittadini i moduli sul sito internet del Comune, attraverso i quali sarà possibile ottenere i risarcimenti, presentando la fattura delle riparazioni effettuati dai privati sugli impianti domestici o agli elettrodomestici, rimasti danneggiati nell'occasione, a causa dei blackout.

© Riproduzione riservata