Burcei, definito l’intervento per sistemare la vecchia condotta dell'acquaNuovo incontro oggi fra Abbanoa e l'impresa specializzata
Nuovo incontro oggi fra Abbanoa e l'impresa spacializzata chiamata a risanare la vecchia e malandata condotta che porta l'acqua dall’acquedotto di Corongiu al serbatoio di Burcei.al servizio di Burcei. Una rete ormai al collasso ma che, con i pozzi locali ormai a secco, resta l’unica fonte di approvvigionamento.
I tecnici del settore Distribuzione di Abbanoa stanno approntando un intervento di risanamento che deve fare i conti con una doppia sfida: da una parte l’urgenza di trovare una soluzione in tempi rapidi, dall’altra le difficoltà di dover attraversare un territorio particolarmente aspro. Il collegamento è di oltre 9 chilometri intervallato da due impianti di sollevamento per superare un dislivello di quasi 400 metri. È già programmato il rifacimento di questa condotta con la tecnica del relining. Dopo Ferragosto inizieranno gli interventi per realizzare il primo bypass di oltre un chilometro utilizzando una guaina flessibile fatta di materiali particolarmente resistenti. In questo modo l’acquedotto continuerà a funzionare mentre si lavorerà nel primo tratto.
Questa mattina nella sede del Distretto di Cagliari i tecnici di Abbanoa hanno definito l’intervento con le imprese specializzate che dovranno eseguirlo. L’obiettivo è completare entro settembre almeno i tre chilometri più critici contraddistinti da elevate pressioni. Nel frattempo, le squadre del pronto intervento di Abbanoa proseguiranno gli interventi emergenziali per garantire l’erogazione tramite la vecchia condotta.