Punta Molentis riapre. A quasi due settimane dal devastante incendio che il 27 luglio ha colpito duramente una delle spiagge più iconiche del Sud Sardegna, il sindaco di Villasimius Luca Dessì ha firmato l’ordinanza che consente l’accesso via terra all’arenile, precedentemente interdetto il 4 agosto per motivi di sicurezza.

L’annuncio ufficiale è arrivato nella serata di oggi attraverso i canali social del primo cittadino: «Stiamo ridando vigore a un angolo di paradiso del Sud Sardegna», ha scritto, comunicando la riapertura e ringraziando il personale incaricato di gestire l’accesso e il posizionamento dei veicoli.

Particolare attenzione è stata riservata all’area parcheggio, danneggiata dalle fiamme. Le auto bruciate sono state rimosse e spostate in un punto dove potranno essere recuperate e avviate alla demolizione, ha spiegato Dessì, che ha sottolineato le modifiche apportate alla logistica della zona.

Il sindaco ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro sulla necessità di maggiore consapevolezza da parte di residenti e turisti: «Ci auguriamo che eventi catastrofici di questa portata non accadano più, ma ricordiamoci che molto dipende dal nostro comportamento».

Dessì ha infine annunciato l’intenzione di proseguire con la ricostruzione ambientale e paesaggistica del sito, anche grazie alla collaborazione con la Regione: «Siamo pronti a ripartire alla grande e riportare Punta Molentis allo splendore che merita».

