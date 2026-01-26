Sestu, cade da un’impalcatura mentre rimuove le luminarie: grave un operaio di San GavinoÈ successo in un negozio di viale Monastir dove il 34enne stava lavorando
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Infortunio sul lavoro a Sestu, in un negozio di viale Monastir nella ex 131.
Secondo la prima ricostruzione, un operaio di San Gavino Monreale, 34 anni, mentre stava togliendo le luminarie natalizie dai cornicioni dello stabile, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri.
L’uomo che si trovava sul tetto sarebbe caduto attraverso un lucernario, riportando diverse fratture. Una volta stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Brotzu dal personale del 118. Non sarebbe in pericolo di vita.
Sul luogo dell’incidente prsenti anche i carabinieri e il presonale tecnico del SpreSal al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.