Un incontro importante per la salute a Sestu, cui sono invitati tutti i cittadini. Un'assemblea informativa sull’ambulatorio di via Dante si terrà nell’aula consiliare del Comune in via Scipione, il prossimo mercoledì 26, alle 18.30.

Sarà presente la sindaca Paola Secci e il direttore generale della Asl 8 Marcello Tidore. Dallo scorso autunno la palazzina che ospita il poliambulatorio Asl ha chiuso per lavori che servono per renderla un luogo più accogliente, sicuro, e forse per aumentare anche i servizi che offre. Intanto però quasi tutti questi servizi sono stati spostati a Monastir; uniche eccezioni la guardia medica, che però presto potrebbe andare in via di Vittorio, e il consultorio familiare, al momento in via Costa.

In questa assemblea si potrebbero avere novità sul progresso dei lavori, o sapere se sarà possibile riportare alcuni ambulatori a Sestu. Il poliambulatorio di via Dante ospitava cardiologia, dermatologia, fisiatria, e molti altri reparti ed era frequentato non solo dai sestesi, ma anche da molti altri abitanti dell’hinterland. Dovrebbe riaprire per l'estate.

