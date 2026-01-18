Nel paese del Parteolla sarà avviato a breve in via sperimentale il servizio di notifiche digitali gestito da PagoPA. Il Comune ha aderito alla Piattaforma nazionale PND che permetterà all’amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale. Uno strumento che consente di raggiungere i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (Pec) o analogica (Raccomandata AR) e riduce agli enti pubblici la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di trasmissione. La piattaforma si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare i destinatari della notifica. I cittadini potranno accedere all’atto notificato direttamente dal proprio dispositivo, in qualsiasi luogo e momento, tramite diverse opzioni: sull’app IO o dalla propria PEC, ricevendo un avviso con un’email o un sms. Questo permetterà di ridurre i tempi di recapito, risparmiare sui costi di notificazione e scaricare e archiviare gli atti in digitale, compiendo una scelta sostenibile anche per l’ambiente. Un sistema efficiente e sicuro già adottato in Italia da centinaia di amministrazioni pubbliche.

