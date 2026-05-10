I motori delle ruspe si sono accesi e i lavori per la realizzazione del Parco Lineare lungo il rio Is Cungiaus a Quartucciu, sono ufficialmente partiti.

Gli operai stanno lavorando in via Maracalagonis, dove stanno ripulendo l’area e procedendo a montare i plinti sui quali verrà costruito il nuovo ponte ciclopedonale. Inoltre, verrà riqualificato l’asfalto dell’attuale cavalcavia di via Mandas, con asfalto rosso in modo tale da dare continuità con la corsia ciclopedonale del parco. I guard-rail di via Maracalagonis verranno sostituiti con altri in legno.

Il parco sarà costituito, nell’area comunale di via Domusnovas, da spazi per la socializzazione, il relax e lo sport all’aria aperta e verranno creati nuovi stalli per le auto. Al contempo verrà fatta la riqualificazione dell'alveo del fiume e degli argini, con il rifacimento del canale in cemento per favorire lo scorrimento dell’acqua senza ostacoli.

Rendering del Parco Lineare

Le sponde saranno bonificate, con la rimozione delle canne e la posa di vegetazione strisciante per stabilizzare i versanti e prevenire frane. «Il progetto, insieme agli altri interventi previsti sul territorio come l'asse della cultura e l'asse del polo dell'intrattenimento e dello sport, avvicinerà la periferia al centro urbano», assicura l’assessore ai Lavori pubblici e Ambiente Walter Caredda, che allo stesso tempo ammette che la durata dell’intervento per il Parco lineare non sarà breve, poiché si tratta di lavori suddivisi in due lotti.

© Riproduzione riservata