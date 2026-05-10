Al Museo Archeologico Domu Nosta, nel centro storico di Senorbì, è stata presentata la monografia dedicata al maestro Italo Antico, interprete di un’arte rigorosa e attenta alla ricerca formale. L’iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento sul lungo percorso artistico dell’autore, da sempre legato a una concezione della creatività come massima espressione del lavoro intellettuale e dell’impegno nella trasmissione del sapere artistico. Il MADN conserva inoltre la copia fedele della Dea di Turriga realizzata dallo stesso artista, testimonianza significativa del rapporto tra Antico e il museo di Senorbì. La pubblicazione, edita da Janus Editrice sotto la cura del responsabile editoriale Paolo Pisano, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna.

Alla presentazione hanno partecipato gli autori dei contributi contenuti nel volume: Marcella Serreli, Maria Antonietta Demuru, Alessandro Sitzia e Gianni Murtas. Il volume comprende inoltre testi di Simona Campus e Duccio Nobili. «La monografia restituisce il valore artistico e umano di Italo Antico e rafforza il legame tra il museo e il territorio», ha dichiarato la direttrice del MADN Elisabetta Frau.

Presente all’iniziativa anche l’assessora alla Cultura del Comune di Senorbì Sonia Mascia, da tempo impegnata in prima linea nella promozione delle attività culturali del territorio. All’iniziativa hanno collaborato anche la Cartolibreria Gramar di Marco Serra e la Cantina Trexenta di Senorbì.

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