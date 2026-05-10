Spettacolo fra le strade di Settimo San Pietro fra fitness, danza e olistica. La manifestazione-Street Workout- è stata organizzata dalla DYM Sport di Settimo. La passeggiata ha toccato anche alcuni dei dieci siti aperti in occasione di "Monumenti aperti".

Presenti alla partenza anche il sindaco e la Governatrice della Misericordia Settimo: il ricavato delle iscrizioni è stato assegnato in beneficenza alla stessa associazione. Tantissimi i partecipanti, uomini e donne che hanno attraversato le strade del paese: due ore di camminata dinamica con attività di fitness, combat, danza e come detto di olistica.

E tra una tappa e l'altra sono stati visitati anche diversi Monumenti aperti ieri e oggi in paese.

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