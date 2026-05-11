Un incontro pratico dedicato all’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, con particolare attenzione a Spid, Carta d’identità elettronica e gestione delle pratiche online. È il tema del secondo workshop del progetto Smart Center 2026 in programma oggi, 11 maggio, a Muravera. L’appuntamento si svolgerà dalle 15 alle 17 nella sede dello Smart Center di via Europa 1 (in municipio) e sarà rivolto ai cittadini interessati ad approfondire l’utilizzo degli strumenti digitali e dei servizi online della pubblica amministrazione.

L’iniziativa punta a fornire un supporto concreto a chi incontra difficoltà nell’accesso ai servizi digitali, con un percorso orientato alla semplificazione delle procedure online e all’autonomia nell’utilizzo delle piattaforme telematiche. Nel corso del workshop verranno affrontati temi legati all’accesso ai servizi pubblici digitali, alla gestione autonoma delle pratiche online e all’utilizzo corretto di Spid e Carta d’identità elettronica. Previsti anche approfondimenti pratici per orientarsi tra applicazioni e strumenti digitali utilizzati dalla pubblica amministrazione.

L’incontro rientra nel programma di attività promosso dallo Smart Center 2026, progetto attivo a Muravera con iniziative rivolte all’innovazione, all’inclusione digitale e al supporto ai cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

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