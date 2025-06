Due importanti novità per migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti nel centro della Trexenta. È stata inaugurata la nuova isola ecologica realizzata in località Is Caberis con l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali recuperabili. «La funzione principale dell'ecocentro è quella di migliorare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini, recuperando così risorse e tutelando meglio l’ambiente», ha detto il sindaco Alessandro Pireddu. Servizio che, sinora, era basato unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario. L’opera in totale è costata circa 150mila euro. Il conferimento dei rifiuti a Is Caberis, dove potranno essere consegnati anche gli ingombranti e gli elettrodomestici, è consentito ai soli cittadini iscritti al ruolo Tari, cioè ai contribuenti in regola con la tassa sui rifiuti sia per quanto riguarda l’uso domestico che l’uso non domestico.

Per quanto riguarda il sistema del "porta a porta" presto verranno consegnati i nuovi mastelli per la raccolta differenziata. Per ogni utenza domestica è prevista la consegna di quattro contenitori per le diverse tipologie di rifiuto: umido grande, umido sotto lavello, secco, vetro e alluminio. Saranno poi consegnate le buste per il conferimento di umido, plastica e secco. Sia i mastelli che le buste hanno in dotazione un sistema di riconoscimento dell'utenza con transponder univoco e un apposito sistema informatico a bordo dei mezzi o in dotazione agli operatori e collegato alla centrale operativa, registrerà l’operazione di svuotamento. In questo modo sarà possibile associare a ciascuna utenza un certo numero di svuotamenti annui e risalire, tramite il volume del contenitore, a una quantità media di secco non riciclabile o di altra frazione conferita. Dati che potranno essere utilizzati dall’amministrazione comunale per effettuare statistiche e controlli sul funzionamento del sistema di raccolta differenziata e per il passaggio a un sistema di tariffazione basato sulle quantità di rifiuto effettivamente prodotte.

