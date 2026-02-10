Il Comune di Suelli ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione triennale 2026-2028, confermando le aliquote Imu e le tariffe del canone unico patrimoniale già in vigore nel 2025. La delibera, approvata all’unanimità dalla Giunta comunale, rappresenta un segnale di continuità e stabilità per cittadini e imprese. Secondo quanto previsto dal documento, le entrate tributarie sono state adeguate al gettito reale, mentre i contributi regionali destinati al funzionamento degli enti locali saranno aggiornati in base alle assegnazioni effettive del 2026. I contributi statali, invece, saranno inseriti non appena disponibili i dati ufficiali.

La Giunta, guidata dal sindaco Massimiliano Garau, ha inoltre dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, rendendo operativo fin da subito il bilancio. L’atto segue l’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028, sottolineando l’impegno dell’amministrazione verso una gestione prudente e trasparente delle risorse pubbliche. Confermando le imposte locali, il Comune garantisce ai cittadini un carico fiscale invariato, evitando aumenti su immobili e attività commerciali.

