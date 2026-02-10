Intervento dei Vigili del fuoco alle 4.20 della notte tra lunedì e martedì in via Porto Torres ad Assemini, per un incendio che ha interessato un'autovettura e un camper in sosta.

Sul posto sono intervenute due squadre della centrale operativa del Comando di Cagliari, per un totale di due automezzi e sette operatori.

Gli operatori del 115 hanno delimitato l'area e provveduto allo spegnimento delle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento all'interno del camper sono stati localizzati e messi in sicurezza alcuni contenitori di gpl.

Il tempestivo intervento ha evitato ulteriori rischi per le abitazioni adiacenti.

Oltre ai mezzi coinvolti, danneggiata un'altra auto in sosta nelle vicinanze. Non si registrano persone coinvolte.

Gli stessi Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata