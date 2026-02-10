Dovrà rispondere dell’accusa di bracconaggio un uomo sorpreso dal Corpo forestale di Sinnai mentre cacciava, a stagione venatoria ormai chiusa il 31 gennaio.

L’uomo stava sparando agli uccelli nella zona di Tasonis, quando è stato individuato, circondato e bloccato mentre si accingeva a raggiungere la propria auto.

Si tratta di un pensionato residente a Maracalagonis, denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il fucile, le munizioni e i bossoli di cui era in possesso sono stati sottoposti a sequestro, convalidato dal pubblico ministero.

In questo periodo il Corpo forestale ha intensificato i controlli a protezione dell'avifauna perché i tordi e i merli stanno completando l'accumulo di riserve per la migrazione verso il nord Europa.

