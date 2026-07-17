La biblioteca comunale di Senorbì continua a crescere e a rafforzare il proprio ruolo di spazio dedicato alla lettura e alla partecipazione culturale. Nuovi volumi sono arrivati sugli scaffali e sono ora disponibili per il prestito, arricchendo un patrimonio librario sempre più vario e pensato per coinvolgere lettori di tutte le età. Tra le nuove proposte figurano “La natura lo fa meglio (e prima)” di Giorgio Volpi, “Ignoranza Artificiale” di Paolo Caressa, “L’ultima cosa bella sulla faccia della terra” di Michael Bible, “I volti dell’Apocalisse” di Giovanni Magistrelli e “Brave ragazze. Una storia di anoressia” di Hadley Freeman. Accanto a questi titoli, tanti altri libri per bambini e ragazzi attendono i lettori negli spazi della biblioteca.

L’arrivo dei nuovi libri rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della biblioteca di via Giuseppe Antonio Lonis, di fronte al Municipio, che negli ultimi tempi è diventata sempre più un luogo di incontro e promozione culturale. Non soltanto un servizio per il prestito librario, ma uno spazio aperto alla comunità, capace di ospitare dialoghi con gli autori e iniziative dedicate alla diffusione della lettura. Tra gli appuntamenti più recenti, la presentazione del romanzo “Margherita” di Patrizia Floris, che ha visto l’autrice dialogare con Anna Paola Contini e Rita Pireddu.

Durante l’incontro Floris ha raccontato la nascita del libro, spiegando come il romanzo sia nato da una fotografia e rappresenti anche un omaggio alla madre, figura centrale nel suo percorso creativo. La biblioteca comunale, attraverso la cura del patrimonio librario e la promozione di iniziative culturali, si conferma perciò un punto di riferimento per la comunità di Senorbì.

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