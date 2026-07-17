È ufficialmente iniziato il percorso formativo “Decimo in frame: dalla penna allo schermo", il laboratorio gratuito di cinema rivolto ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni. L’iniziativa, inserita nel più ampio cartellone estivo comunale “R-Estate a Decimo”, è organizzata dall'associazione Officina Progetti con il patrocinio del Comune di Decimomannu.

Il corso offre ai giovani partecipanti un’immersione completa nel mondo della produzione cinematografica. Sotto la guida del regista Daniele Arca, gli studenti avranno l’opportunità di cimentarsi in tutte le fasi di creazione di un cortometraggio: dalla stesura del soggetto e della sceneggiatura alla realizzazione dello storyboard, fino alla fase operativa sul set, che includerà recitazione, trucco, costumi e riprese.

Il progetto non si limiterà alla fase teorica, ma culminerà con la realizzazione di un prodotto finito che sarà proiettato in anteprima durante la seconda edizione del Festival del cinema, prevista per il prossimo mese di settembre. Per i ragazzi, l'occasione di vedere il proprio lavoro proiettato sul grande schermo rappresenta senza dubbio un momento di grande emozione e crescita formativa.

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