Torna “Calici Diversi”: il viaggio di Cin Cin Cannonau e Sete da Luppoli parte da Quartu lunedì 20 luglio. Torna anche quest’anno l’evento itinerante che raccoglie le mostre dedicate al Cannonau e alle birre artigianali prodotte nell'isola: in ogni tappa sei serate di degustazioni guidate, salotti enogastronomici e show cooking, affiancate da un percorso conoscitivo sulla storia millenaria del vino e della birra sardi.

La rassegna, promossa dalle associazioni Botteghe in Piazza e Welcome Wine Sardinia e finanziata dalla Fondazione di Sardegna e dai Comuni partecipanti, unisce le esperienze pluriennali delle mostre itineranti Cin Cin Cannonau e Sete da Luppoli in un nuovo evento che ha già riscosso grande successo lo scorso anno: un viaggio sensoriale e conoscitivo tra le eccellenze del vino e delle birre artigianali, calici e sapori autentici, pensato per accogliere turisti, appassionati e curiosi tra masterclass e salotti enogastronomici.

Il primo dei sette appuntamenti in programma si terrà a Quartu, da lunedì 20 luglio, nel piazzale della Biblioteca centrale, in via Dante 66/68, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, per sei serate (dal 20 al 25 luglio) di degustazioni guidate, storie e curiosità sul mondo dei rossi e delle bionde di Sardegna anche grazie all’esposizione dei pannelli illustrativi. Dopo Quartu, nelle prossime settimane, Calici diversi è già confermata a San Vito, Quartucciu, Lanusei e poi, a settembre, con la collaborazione dei circoli Fasi, a Padova e Vicenza.

La tappa quartese

Uno dei vini simbolo della Sardegna è al centro della mostra che racconta il viaggio straordinario del Cannonau attraverso 22 pannelli illustrati con fotografie, grafici e mappe: un percorso ricco di curiosità e di storie per scoprire come questo vitigno della Sardegna abbia conquistato i cinque continenti fino a diventare oggi il settimo vitigno a bacca rossa da vino più coltivato al mondo. Il programma dei tre giorni prevede degustazioni e salotti enogastronomici: un'occasione per conoscere da vicino il Cannonau, assaporarne le eccellenze e trascorrere una piacevole serata in compagnia. Si inizia il 20 luglio, dalle ore 19.00, con “Sale, Salumi e Salamoie”, un salotto enogastronomico dedicato al legame tra territorio e sale e ai prodotti che ne sono scaturiti. In compagnia di Roberto Pisano, sommelier e docente AIS e maestro assaggiatore e docente ONAS, scopriremo tradizioni e curiosità degustando salumi, formaggi e bottarga, in abbinamento ai Cannonau della Cantina Antichi Poderi di Jerzu. Martedì 21 luglio, sempre dalle ore 19.00, andremo invece “Alla scoperta dei vini del Mandrolisai”, un appuntamento dedicato ai vini di collina della Sardegna, con una masterclass sulla DOC Mandrolisai, espressione di un territorio ricco di storia e tradizione. Fabrizio Livretti, sommelier e docente FIS, guiderà una degustazione dei vini della Cantina del Mandrolisai, raccontandone profumi, aromi e peculiarità, in abbinamento ai pregiati formaggi del Caseificio Cocco di Sinnai.

Cin Cin Cannonau si chiude mercoledì 22 luglio, alle ore 19.00, con “Vini e Sapori dell’osteria di nonno”, una serata dedicata al recupero delle atmosfere degli antichi Magasinus de Binu campidanesi. Massimo Mascia, sommelier e curatore del progetto Cin Cin Cannonau, condurrà una serata di degustazione che celebra la convivialità di un tempo, tra calici di vino e assaggi dei sapori rustici, provenienti quest’anno dalle botteghe quartuccesi, che accompagnavano la mescita.

Da giovedì 23 luglio, spazio alle birre artigianali con la prima tappa di Sete da Luppoli: un viaggio tra birra artigianale, territorio e racconti di luppolo e malto. Ogni sera, accanto alla mostra a pannelli di facile lettura, il pubblico potrà partecipare a degustazioni guidate dai sommelier AIS, per scoprire stili, abbinamenti e curiosità dal mondo brassicolo.

Alle ore 19.00, il primo appuntamento dedicato alle “Birre chiare”, punto di partenza ideale per conoscere il mondo della birra artigianale. Dalle fresche lager a bassa fermentazione alle eleganti ale ad alta fermentazione, i sommelier AIS guideranno la degustazione raccontando storia, caratteristiche e tecniche produttive attraverso una selezione di etichette artigianali sarde, capaci di esprimere stili classici con carattere e personalità. Padrone di casa della serata Antonello Raimondi.

Venerdì 24 luglio, sempre dalle ore 19.00, la scena sarà tutta delle specialità che hanno incontrato un crescente successo tra gli appassionati: la seconda serata di Sete da Luppoli è dedicata a “IPA / APA”, stili che hanno segnato la rivoluzione della birra artigianale. Con la guida di Simona Gulli, sommelier AIS, esploreremo il ruolo del luppolo, imparando a riconoscerne le diverse sfumature aromatiche attraverso una selezione di birre artigianali, dove tecnica, creatività e identità si incontrano nel bicchiere. Chiusura, sabato 25 luglio, con inizio alle ore 19.00, con l’appuntamento dedicato alle “Birre speciali”, una serata dedicata alle birre più originali, nate dall'incontro tra tecnica brassicola e ingredienti inaspettati come ginepro, miele, frutta ed erbe aromatiche. Grazie al sommelier AIS Roberto Pisano, scopriremo come questi elementi possano dare vita a interpretazioni uniche, ispirate ai profumi e ai sapori che rendono la Sardegna così riconoscibile.

(Unioneonline)

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