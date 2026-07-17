Isili, Genoni e Nurallao: fronte comune contro il fotovoltaicoRicorso al Tar congiunto contro l’impianto approvato dal Ministero
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sulla transizione energetica, il Comune di Isili fa fronte comune con Genoni e Nurallao: ricorso al Tar contro l'impianto fotovoltaico "Isili 2".
La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi all'unanimità la costituzione in giudizio contro il Decreto Ministeriale che dà il via libera a un megaimpianto da oltre 33 MWp.
«Progetti calati dall’alto», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «siamo pronti a difendere il nostro territorio insieme alle comunità vicine».
L’obbiettivo è quello di ottenere l’annullamento, previa sospensione d’urgenza, del decreto decreto direttoriale emanato lo scorso maggio dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
L’impianto previsto dal progetto “Isili2” prevede il fotovoltaico a terra completo di sistemi di accumulo e delle relative opere di connessione di rete, proposto dalla società VenSar Srl. Ma la comunità di Isili non si muoverà da sola, l’azione di opposizione è condivisa e coordinata anche con le amministrazioni di Genoni e Nurallao.
«Siamo davanti all’ennesimo progetto calato dall’alto», hanno ribadito le amministrazioni, «non si contesta il valore della transizione energetica , ma questa non può avvenire a discapito delle comunità e della pianificazione territoriale».
Posizione ferma dunque supportata da vizi di legittimità, carenze istruttorie e rilievi tecnici che verranno portati davanti al Tar.