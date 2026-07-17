Proseguono a Serri gli interventi dell'Amministrazione comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici. È in corso infatti la sistemazione del Parco Giochi Comunale finalizzato a rendere l'area più accogliente, sicura e funzionale.

L'intervento prevede inoltre l'installazione di nuovi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, una seduta a gabbietta per l'altalena dedicata ai bambini più piccoli e l'inserimento di nuovi giochi, con un investimento di 15mila euro. Contestualmente, è stata eseguita la riqualificazione e la manutenzione delle attrezzature ludiche già presenti nel parco.

«Il Parco Giochi», ha detto il sindaco Samuele Gaviano «rappresenta uno dei principali luoghi di aggregazione del paese, quotidianamente frequentato da bambini, ragazzi e famiglie, e questi interventi consentiranno di migliorarne ulteriormente la fruibilità e il decoro».

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