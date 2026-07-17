Da oggi è operativo il nuovo Atm evoluto del Banco di Sardegna nella filiale di Siurgus Donigala, con accesso dal lato di via Sardegna. Un servizio atteso che amplia le possibilità per i clienti, consentendo di effettuare operazioni bancarie in autonomia a qualsiasi ora del giorno. Lo sportello automatico, infatti, è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Oltre ai tradizionali prelievi, permette di versare contanti e assegni, eseguire bonifici, pagare bollettini e fare ricariche senza doversi rivolgere agli sportelli della filiale.

A dare la notizia è stato il sindaco Antonello Perra. «Si tratta di uno sportello automatico di nuova generazione che rappresenta un importante miglioramento dei servizi a disposizione dei cittadini, garantendo la possibilità di effettuare numerose operazioni in modo autonomo, pratico e sicuro, in qualsiasi momento della giornata», spiega il primo cittadino.

La filiale continuerà a garantire l'apertura il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sia al mattino sia nel pomeriggio per le attività di consulenza e assistenza, mentre il servizio di cassa sarà assicurato nelle ore del mattino. L'attivazione del nuovo Atm consente di mantenere un presidio importante per la comunità del piccolo centro dell’alta Trexenta.

© Riproduzione riservata