Le vie di San Vito sono sempre più imbrattate dai “bisognini” dei cani. Una situazione ormai insostenibile per il sindaco Marco Antonio Siddi che ha rivolto un appello ai tanti proprietari degli amici a quattro zampe. «Chiedo la cortesia a tutti i possessori di cani – ha detto - che abitualmente portano a spasso il proprio pelosetto all’interno del centro abitato, sia in libertà o tenuto al guinzaglio, di munirsi di appositi attrezzi per raccogliere le deiezioni di questi animali, al fine di evitare di imbrattare le sedi stradali. La presenza di tali deiezioni oltre ad offrire un’immagine indecorosa, incide negativamente anche sul fattore igienico».

L’ultima segnalazione riguarda la via Vittorio Emanuele. «Le lamentele e le segnalazioni sia da parte dei residenti che dei turisti con tanto di documentazione fotografica – ha aggiunto il primo cittadino – sono sempre più numerose. La misura è ormai colma».

Un invito, insomma, alla collaborazione «per offrire una immagine decorosa del nostro bel paese». In mancanza di collaborazione il sindaco potrebbe essere costretto ad emettere una ordinanza con tanto di sanzioni salate per chi non dovesse rispettarla. Numerosi, fra le altre cose, anche i cani che girano per le vie del paese senza padrone.

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